Üleilmset orienteerumispäeva tähistatakse seiklustega nii Türil, Paides kui ka Väätsal

Homme on orienteerumisseiklus Türil. Võimalus kaar­diga linnas seigelda on kella 10st 19ni. Orienteerumisseiklus algab ja lõpeb Kesklinna pargis. Raja ligikaudne pikkus on neli kilomeetrit, millel on 12 kontrollpunkti. Rada on võimalik läbida jalgratta või lapsevankriga. Soovi korral pannakse kirja ka raja läbimise aeg.