Eesti rahvaarv on viimased neliteist aastat olnud 1,3 miljonit. Praeguste suundumuste jätkudes jääb see nii veel paljudeks aastakümneteks. Möödunud aastal suurenes rahvaarv 0,3 protsenti, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Samas on murettekitav asjaolu, et lisanduv noorte vanuserühm on pensionile siirdujatest veerandi väiksem.