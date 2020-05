Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Vaatamata pingelisele ajakavale pole haridusministeerium taganenud varem püstitatud eesmärgist avada Paide riigigümnaasiumi ülejärgmise õppeaasta 1. septembril uues, Posti 12 majas. Haridusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar nõustus, et aega on vähe ja tööde graafik pingeline, kuid kinnitas, et praegu ollakse graafikus ja kool saab valmis ettenähtud ajaks ehk 1. septembriks 2021. aastal. «Projekteerimine lõpeb jaanipäevaks, suvel tuleb ehitushange ja oktoobris hakkab kooli ehitamine peale,» täpsustas Riisaar.

* Selles, et Järvamaal filmide vaatamiseks autokino korraldatakse, pole midagi uut. Samuti on siin tehtud jalgpallimängude ühisvaatamisi. Küll on esmane see, et jalgpalli otseülekannet vaatavad suurelt ekraanilt autodesse peitunud spordisõbrad. Just nii teisipäeva õhtul Paide äärelinna õppesõiduväljakul Paide linnameeskonna ja Viljandi Tuleviku mängu ajal juhtus. Autosid, nende seas ka üks reka, kogunes platsile 40 alla.

* Paide Sookure lasteaia majja lapsed sel kevadel ja suvel enam ei naase. Nagu mitmel eelmisel aastal, läheb maja juuni algul remonti ja rühmad töötavad PAIde lasteaia Tallinna tänava majas asenduspinnal. Paide linnavalitsuse majandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et Sookure lasteaia hoone remont on väldanud aastaid. Seda on jupphaaval tehtud ikka suvisel ajal, kui lapsi on lasteaias vähe ja neid on lihtsam saata asenduspinnale.

* Esmaspäevast alates on riiklik eriolukord läbi ja ka raamatukogud hakkavad uksi lahti tegema. Järvamaal on enamik raamatukogusid esmaspäevast jälle avatud, kuid ohutuse huvides eelistavad nad siiski kontaktivaba laenutust.

* Kuigi eriolukord on lõppenud, on maakonna omavalitsuste väiksemate ja suuremate kultuuriürituste korraldajad lõhkise küna ees: kas korraldada üritus väiksemale rahvahulgale, lükata sügisesse, üldse ära jätta või loota, et kevadsuvi tuleb igasuguste piiranguteta. Türi valla igasuvises kultuurikalendris on kindel koht Kabala laulupeol. Tantsijad, lauljad ja pillimängijad kogunevad juuli viimasel laupäeval Kabala laulupäevale ja alates 1970. aastast pole see tava kordagi katkenud. Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ütles Järva Teatajale, et vähemalt praegu on nad seisukohal, et traditsiooni ei murta ka käesoleval suvel.

* Laupäeval annab ansambel Ans. Andur Paide muusika- ja teatrimaja bändiruumist veebikontserdi, et jätta senise proovikohaga sümboolselt hüvasti. Keldriruumide suvise remondi käigus kolib proovisaal uude kohta.