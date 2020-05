Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal kerkis Paide Vallimäe lavale nüüdisaegne välitelk, mida piiravad veel punased lindid. Vallitornis restorani Ajastute Toitud pidav Ajakeskus Wittenstein tegeleb tasapisi kolimisega, et olla järgmisel nädalal valmis avamiseks. «Esmaspäeval avame välirestorani ja teisipäeval tuleb meie oma poiss Robert Rool koos kaassaatejuhtidega Kanal 2 «Õhtut!» salvestama, eetris peaks see olema uue nädala teises pooles,» ütles Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa.

* Nädalavahetusel vooris Kirna mõisa juurest läbi sadu autosid, millega käisid õide puhkenud tulbimerd imetlemas tuhanded inimesed. Kirna tulpidest kujunes sama menukas atraktsioon nagu Türi tehisjärve õitsvatest kirssidest. Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal sõnas, et ta poleks osanud uneski aimata, et 200 000 tulbisibula mulda panek on nii väärt turundustrikk, et toob kohale mitu tuhat inimest ühe nädalavahetusega.