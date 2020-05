Pindalatoetusi on tänaseks taotlenud ­­­­­12 447 klienti

Tauno Taska, PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja: „Võrreldes 2019. aastaga on hetkel laekunud ligi 1800 taotlust vähem. Kuigi käesoleval aastal taotluste esitamisel hilinenult esitamise perioodil toetust ei vähendata, ei tasu taotluse esitamist pikalt edasi lükata. Varajane esitamine aitab vältida näiteks infosüsteemide ülekoormusest tingitud probleeme. Soovitame taotluse esitada esimesel võimalusel, veel maikuu jooksul, et PRIA jõuaks vajadusel juhtida taotlejate tähelepanu võimalikele puudustele taotlustes ja taotlejad saaksid need taotlusperioodil ära korrigeerida.“