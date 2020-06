Uue sõiduauto valikul eelistaks ostuhuvilised enim hübriidi

Eestis ja Leedus eelistaks hübriidajamiga sõidukit 32 protsenti uue auto ostjaist. Kantar Emori juhtekspert Triinu Ojala: „Eestis on hübriidi eelistus juba võrdsustunud bensiinimootoriga, jättes diiselmootorile 23 protsenti ja gaasimootorile 9 protsenti ostuhuvilistest, elektriautost unistab 5 protsenti ostjaist.“ Ojala sõnul on aga Leedu teinud riiklike meetmete toel märksa jõulisema sammu keskkonnasõbralike kütuseliikide poole – bensiini- ja diiselmootorid jäävad kaugemale hübriidi selja taha ning elektriautole mõtlejate osakaal on koguni 18 protsenti. Lätis on ainsana jäänud eelistuseks diislikütust tarbiv sõiduauto (30%), bensiini (28%) ja hübriidi (27%) ees, elektriautod on sealgi võrreldes Eestiga populaarsemad – 8 protsenti kaaluks tulevikus selle ostu.

Hübriidivaimustusega käsikäes on kindlaim positsioon potentsiaalses ostukorvis Toyotal. Eestis oleks Toyota esimeseks eelistuseks 16 protsendile, margi salongi külastaks ise kohapeal või virtuaalselt koguni 40 protsenti uue auto huvilistest. Kuid pea samale tasemele on jõudnud eestimaalaste hulgas Škoda populaarsus, huvi selle margi vastu on nüüdseks möödunud Volkswagenist. Märkimisväärse tõusu ostuhuvi edetabelis on teinud Kia, rõõmustada saavad ka Mazda ning Peugeot’ esindajad. Premium-markidest on suurima hüppe teinud Volvo, jõudes kohe Audi kannule.

Automüügi sektorile ennustatakse kriisijärgseid musti pilvi pikemaks ajaks, kuid on selge, et sellest olukorrast väljuvad paremini need, kel tugevam mainepagas ning kes kõnetavad oma klientuuri väärtustega, mis inimestele korda lähevad ning margile omasel moel. Ojala hinnangul on võrreldes varasemate uuringutega kasvanud nende hulk, kes plaanivad uue auto ostu pigem paari-kolme aasta pärast, kuid ka tänavu või tuleval aastal plaanib autovahetust ligi kolmandik uuringu sihtrühmast (need, kes sõidavad ka praegu suhteliselt uue, kuni 7 a vanuse sõidukiga).

Keskmiselt plaanib oma senisele automargile truuks jääda 71 protsenti Eestis küsitletuist. Suurim hoiakuline lojaalsus avaldus seekord Audi, Hyundai, Škoda, Volvo ja Mercedes-Benzi omanike seas.

Triinu Ojala sõnul lähtuvad Eesti autoostjad üldiselt pragmaatilisematest väärtustest nagu kvaliteet ja vastupidavus ja muidugi ka hinnatasemest – mitte absoluutväärtusena, vaid kas kaup on oma hinda väärt. „Just nendele ootustele vastamine tagab liidrikoha – Toyota on Eesti inimeste silmis jätkuvalt esikohal kvaliteedi osas, Škoda juhib aga hinnale ja ülalpidamiskuludele antud hinnangute edetabelit, mõlemad troonivad ka esinduste võrgule antud hinnangutes,“ lisas Ojala. Nii Toyotale kui ka Škodale on kasuks tulnud uute, atraktiivsete mudelite lisandumine. Seda on positiivses võtmes märgatud ka Peugeot’ ja Kia puhul.