Üleilmne orienteerumispäev tõi inimesed seiklema

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et ettevõtmised olid eelkõige mõeldud noortele ja neile inimestele, kes alles tutvuvad orienteerumisega. «Orienteerumispäeva rajad olid plaanitud nii, et need oleksid tavainimesele jõukohased, aga pakuksid ka looduses kaardiga liikumise põnevust,» selgitas ta.

Poopuu märkis, et osalejaid oli parasjagu. Näiteks Türi linna orienteerumisseiklusele tuli 121 inimest, Väätsal oli rada avatud kolm päeva, kus liikumiselamusi ja orienteerumisoskusi proovis 60 inimest. Poopuu lisas, et üleilmseks orienteerumispäevaks läks Paide gümnaasiumi noorte eestvõttel käiku mobiiliorienteerumise rada, mis ootab orienteerumiselamuste abil avastama Paide linna. Türi Tolli metsa uuendatud mobiiliorienteerumise rada on avatud 5. maist ja seal on Poopuu andmetel looduses liikumise ja orienteerumiselamusi nautimas käinud 342 inimest.