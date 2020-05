Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal Paide linnas Kirisaare külas mitmel päeval mesitarude kallal mütanud karu on kohalike seas üsna tuttav tegelane, sest inimesi ta eriti ei pelga. Pühapäeval poseeris üks päntajalg sealkandis looduspiltnikule, kuid ei saa kindlalt väita, et oli sama loom.

* Kuigi kevad on olnud pigem pikk ja jahe, on põllumehed kevadkülvi lõpetanud ja asunud juba silo tegema. Milliseks kujuneb tänavune saak, seda on veel vara öelda, kuid jahedapoolne kevad võib teraviljale isegi kasuks tulla. OÜ Estonia nõukogu esimees Jaanus Marrandi ütles, et Estonias on kevadkülv selja taga ja koroonaviirus seda eriti ei seganud. Ettevõte oli tööjõuga varustatud ja on seni suutnud kõik tööd lõpetada õigel ajal, ehk isegi veidi varem kui muidu.