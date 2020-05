Ürask hakkas lendlema

Tänavuse jaheda kevade tõttu algas kuuse-kooreüraskite lendlus tavapärasest hiljem. Viimaste päevade soojad ilmad on aga üraskid liikvele ajanud ning kahjurid on hoogsalt kuuski asustamas. RMK üraski lendluse seirealadelt kogutud info põhjal on lendlus kõige aktiivsemaks muutunud Lõuna- ja Kesk-Eestis, veidi tagasihoidlikum on lendlus saartel ja Põhja-Eestis.