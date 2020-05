Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimane positiivne koroonaproov diagnoositi Järvamaal 29. aprillil, see on täpselt kuu aega tagasi. Terviseameti andmeil oli sel päeval Eestis 23 positiivset testi, millest ühe andis Järvamaal elav inimene. Pärast seda on koroonaproovi tegemas käinud üle 700 järvalase, kuid keegi neist pole olnud nakatunud. Samal ajal on Eestis haigeid lisandunud paarsada.

* 2018. aasta 16. mail Järvamaal Aravete alevikus aset leidnud sularahaautomaadi varguse kriminaalasjas on tagaotsitavaks kuulutatud kaks meest: 33aastane Moldova ja 33aastane Bulgaaria kodanik. Vargusega tekitatud kahju on üle 41 000 euro. Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson ütles, et mehi seostatakse peale Aravete juhtumi ka sama aasta 5. märtsil Viljandi maakonnas Suure-Jaani alevikus asuva sularahaautomaadi varguse katsega.

* Ülejärgmisest nädalast juhib Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda ajutiselt Kaia Iva. Kaia Iva ütles, et kui osakonna juhi konkurss nurjus, siis vallavanem Pipi-Liis Siemann helistas talle ja tegi ettepaneku tööle asuda. Iva selgitas, et 8. juunist töötab ta vallavalitsuses 0,8kohalise koormusega ja jätkab ka alustatud tööd Koeru hooldekeskuses konsultandina.

* Eile tegid gümnaasiumilõpetajad eesti keele eksamit, mis oli neil esimene riigieksam sel kevadel. Algselt pidanuks teadmisteproov emakeeles olema aprilli keskel, kuid eriolukorra tõttu said õpilased ettevalmistuseks poolteist kuud lisaaega. Paide gümnaasiumi abiturient Rauno Uusleer märkis, et oli eksamiks valmis. «Ettevalmistusega polnud mingeid probleeme. Nagu eelmiste aastate eksamite sooritajad, saime ka meie kaks nädalat enne eksamit konsultatsioone ning õppekava oli juba enne eriolukorra algust peaaegu läbitud,» selgitas ta.

* Järva vallavolikogu valis neljapäeval 11 häälega aseesimeheks hiljuti EKRE liikmeks astunud Rünno Lassi. 2017. aastal parteituna IRLi nimekirjas Järva vallavolikogusse valitud Rünno Lass ütles, et ettepaneku võtta vastu koalitsioonilepingu järgi EKREle kuuluv vallavolikogu aseesimehe koht tegi talle erakonna Järva valla juhatus. «Olen olnud Koeru vallavolikogu esimees ja selle ametiga tuttav ning kohalikus poliitikas tegutsenud pea 20 aastat, nii et mul on kogemust piisavalt, et Järva vallas volikogu aseesi­mehe ametit pidada. Erakonnaga liitumine oli osa ettepanekuga kaasnenud kokkuleppest,» selgitas Lass.

* Paide kandi inimesed tundsid muret ja pahameelt selle üle, miks võeti Sillaotsa kalmistul raietööd ette lindude pesitsusajal. Linnavalitsuse selgitusel oli tegu kehva kokkusattumisega.

* See oli 12. märtsi hommikul kella kaheksa paiku, kui Tartu vanglas vanemvalvurina töötav ja Eesti mõistes tipptasemel jooksuga tegelev Olavi Allase sulges oma Taaralinna kodu ukse. Ees ootas bussisõit Tallinna, paar lennureisi ja Keenia jooksulaager. Eestis eriolukorra väljakuulutamiseni oli jäänud 12 tundi. Olavi Allase sihtkoht oli Iten, pealinnast Nairobist üle 350 kilomeetri kaugusel asuv jooksjate meka. Laager pidi kestma kolm nädalat aprilli alguseni.

* Vodja kooli õuele astudes ei reeda esmapilgul miski vanas mõisamajas pulbitsevat energiat ja loovust, mis toob õpilastes esile nende parimad küljed, annab meelerahu ja suuna tulevikku. Just selliseks on Järvamaa ainus erakool arenenud 15 aastaga.

* Hooldekeskus. Eakad hoolealused, osa neist kõbusad ja jutukad, teiste päevad mööduvad voodis lamades ja ainitise pilguga ühte punkti vaadates. Dementsed. Erihoolekannet vajavad inimesed. Suur majatäis väga erinevate vajadustega inimesi. Gripiviirus ja koroonaviirus, mis muudab hooldekeskuse omamoodi tsitadelliks. Ei kõla just töökohana, millest igaüks unistaks.

* Veel mai keskpaigas oli inimestel teadmine, et jaanituled jäävad tänavu ära, sest valitsus on enne juulit avalike ürituste korralduse ära keelanud. Eelmisel nädalal tuli aga teadaanne, et kuni saja osalejaga üritusi võib siiski juba alates juunist korraldama hakata. Järvamaa omavalitsused on jaanitulede lubamise suhtes piirangute leevenemisele vaatamata pigem ettevaatlikud.