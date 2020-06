Ta selgitas, et ettevaatusabinõuna sulgeti kool põhjusel, et üks kooli töötajatest on viienda järgu kokkupuutuja. "See tähendab, et ta oli koos inimesega, kellest on koroonaviirusesse nakatuja omakorda kolme võimalikult nakatunud inimese kaugusel. Hetkel ootab see jada inimesi testide tulemusi," selgitas ta.