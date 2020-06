Arstiteaduse lõpetaja palub toetada Paides kassidega tegelevaid vabatahtlikke

"Mõned teavad, et paari nädala eest päästsin ära 7-kuuse tiine Pipi, kes oleks hukatud. Tema kaks tiinet õde Lily ja Lolo võttis enda hoolde MTÜ Paikass. Pipi on nüüdseks poeginud, temagagi oli muresid ja kaotasime ühe poja. Nüüdseks saab Pipi aga olla rahulikult emme ja pojad kasvavad mühinal. Paikassi juures poegis ka Lolo ja tema pärast palun teie abi. Lolo on hetkel kriitilises seisus EMÜ loomakliinikus ja võitleb oma elu eest. See aga on kulukas. Ja kui Lolot enam ei ole, jäävad ka tema pisikesed imed emata," kirjutab ta oma üleskutses. "Ma ei tea, kuidas mõned inimesed iga päev loomade päästimsega tegeleda suudavad. Juba viimase kuu mured Pipi ja meie ühe teise kassi Miku pärast on mulle palju magamata öid põhjustanud."