KIK avab keskkonnahariduskeskuste kriisitoetuse taotlusvooru

Keskkonnaminister Rene Kokk peab oluliseks, et keskkonnahariduskeskused saaksid oma tegevust jätkata samal viisil nagu enne eriolukorda. „Just sellepärast otsustaski valitsus eraldada toetusrahad loodus- ja keskkonnahariduskeskustele. Eriolukorra ajal kasvas inimeste huvi looduses viibimise vastu märgatavalt. Ilmselt soovib ka keskkonnaõppeprogrammidega liituda senisest enam inimesi,“ lausub keskkonnaminister.

„Pikendasime juba eriolukorra alguses koolide ja lasteaedade loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppekäikudes osalemist selle aasta lõpuni, et lapsed ei jääks uutest teadmistest ilma,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Kindlasti on oluline, et saame põnevaid õppevõimalusi pakkuvatele keskustele keerulisel ajal täiendavalt appi tulla ja nii kaasa aidata keskkonnaalaste uute teadmiste ammutamisele.“