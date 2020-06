Kolmandik veeohutusstendidest on rikutud

Päästeamet on koostöös kohalike omavalitsuste, kogukondade ja ühendustega paigaldanud populaarsemate veekogude kallastele 607 veeohutusstendi, neist pea kolmandik ehk 195 on rikutud – lõhutud või mittekomplektsed.

"Stendid on veekogude äärde paigaldatud selleks, et õnnetuse korral saaks hädasolijatele appi minna ilma ennast ohtu panemata – sellelt leiab info ja juhendid, samuti päästevahendid. Lisaks on tahvlil üldinfo selle kohta, mida tohib ja ei tohi veekogu ääres teha. Stendid on varustatud ka asukoha tuvastamise numbriga, et Häirekeskus saaks abijõud operatiivselt õigele teele juhatada. Seetõttu ongi ülimalt oluline, et suplushooajaks oleks kõik vajalik stendil olemas, sest päästmisvahendite puudumine võib maksta kellegi elu," ütles päästeameti ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala.