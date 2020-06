Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Kanal 2s Paide Vallimäelt eetrisse minevas «Suve ÕHTU» saates käib Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga hing ja eestvedaja Tuve Kärner välja veksli, et jätab kogumise päevapealt maha, kui saab Eestimaa pealt kätte ja oma kogusse Valgevenes toodetud hiiglase mõõtu kaevanduse kalluri Belaz.

Tuve Kärner annab saates sellise vastuse saatejuhtide Robert Rooli, Jüri Butšakovi ja Piret Laose pärimise peale, kas varjupaigast on puudu veel mõni masin, mis on Eestis ja mida väga ihaldada. «Ütlesin, et lubasin kord abikaasale, et jätan päevapealt vanatehnika kogumise maha, kui selle masina veel kuskilt kätte saan. Selle peale polnud saatejuhid kadedad ning kutsusid rahvast aitama kaasa Belazi leidmisele ja Järva-Jaani saamisele, et vana mees kogumise piinadest vabastada,» ütleb muuseumipapa Kärner naerdes pärast stuudiost pääsu.

Ta lisab, et suvesaade on krutskeid täis.

Teisipäeval Paide Vallimäel salvestatud viieosalise «Suve ÕHTU» esimeses saates näitab Paidest pärit Robert Rool kaassaatejuhtidele Piret Laosele ja Jüri Butšakovile oma kodulinna. Juttu puhutakse ka Järvamaa tuntud inimestega.

*Järvamaa ainsa puukiriku – Käru kiriku juures alanud fassaaditööde lõppedes võib kohalik rahvas oma erilise pühakoja üle veel suuremat rõõmu tunda. Korrastatud fassaadiga kiriku välis­ilme muutub tagasihoidlikust sinakashallist uhkeldavaks ookerkollaseks. Just seda tooni oli tänavu 160 aasta juubelit tähistav kirik ka omal ajal valmides.

Tööd kiriku juures algasid veidi enne koroonakriisi ja praeguseks on kärulased juba harjunud pildiga, et keset alevit seisva väikese puukiriku ümber on kerkinud tellingud. Ent iga päevaga järjest enam võtab väärikas vanuses jumalakoda OÜ Runda Meistrid töömeeste käte all värskemat ilmet.

Nii on juba näha, et endise hallika fassaadivärvi asemel on siin-seal hoopis ookerkollast värvi puitlaudis.

*Paide kogukonnaturg otse tootjalt tarbijale ehk rahvakeeli OTT on tegutsenud Facebookis juba mõnda aega ja nüüd oli aeg küps kolida välitingimustesse välklaata pidama. Esimesel õhtul lõi leti valla kümmekond kauplejat.

Paide OTTi eestvedaja Triin Paabo ütles, et esimese korra kohta oli Paide turul ning muusika- ja teatrimaja parkla servas müüjaid parasjagu. Ostjaid ja niisama uudistajaidki jätkus. «Paraku sai osa kaubast juba poole OTTi peal otsa, sest Pähklisalu pagarikoja ning Paide kohvimaja küpsetiste järele olid inimesed vägagi maiad,» lausus ta.

Paabo sõnas, et enne avaüritust oli tal hirm nahas, et äkki ei tule kedagi kauplema. «Mõtlesin, et olen seal üksi oma kuusevõrsepesto- ja siirupi, soolakaramelli ning churros’tega, aga juba poole kuuest hakkas rahvast kogunema ning lõpuks oli nii taimede ja küpsetiste müüjaid, voodipesuga kauplejaid kui ka trikipulkade esitlejaid,» lausus ta.

*Vereta Jahi mais olnud kevadisel fotovõistlusel valis 44st konkursil osalenust kaks – looduspiltnikud Ingmar Muusikus ja Jarek Jõepera – jahipaigaks Järvamaa.

Karuga oli õnne fotojahti pidanud Jarek Jõeperal, kes pühapäeva õhtul sattus varitsedes peale metssigade söödaplatsile tulnud karule. «Minule oli kevadine Vereta Jahi nädalavahetus üle aastate edukaim,» ütles ta. «Järvamaal pildistatud karu oli suur, pakun, et kolme-nelja-aastane. Oli teine üsna ettevaatlik, nuuskis hoolega mu jälge ja murtud oksa. Kraavipõhjas jäi ta pildile.»

*Keskkooli riigieksamid on tänavu koroonaviiruse tõttu tehtud vabatahtlikuks ja kooli lõpetada on seetõttu paljudel lihtsam. Nüüd on mõnel õpilasel tekkinud petlik arusaam, et tänavu on tavapärasest lihtsam pääseda ka ülikooli ja kui sügisel peaks olude sunnil uuesti kaugõpe tulema, siis on ka seal õppida märksa kergem.