Ehitatava jalg- ja jalgrattatee pikkus on veidi üle 1,9 kilomeetri ning see ühendab omavahel Ahula küla ja Aravete aleviku. Ehitatav teelõik ühendab teekonna, mis läbib Kaalepi küla, Seidla küla, Ahula küla ja Aravete alevikku ning mille kogupikkuseks on ligi kaheksa kilomeetrit.