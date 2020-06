Osale tervisekäitumise uuringus

2020. aasta uuring on erakordne. See on varasemast suurem, et võimaldada TKU raames esmakordselt tulemuste võrdlust kõigi Eesti maakondade lõikes. Kogutavad andmed aitavad kirjeldada regionaalseid erinevusi ning pakuvad sisendit kohalikule tasandile elanike tervise edendamisele suunatud poliitikate ja tegevuste planeerimiseks.

Uuringus osalema on juhuvaliku alusel kutsutud 12 400 Eesti elanikku vanuses 16–64 eluaastat (rahvastikuregistri põhine valim). Neile on saadetud uuringu küsimustik kas e-posti teel või tavapostiga. Iga osaleja on saanud ka meeldetuletuse osalemiseks. Viimane meeldetuletus saadetakse välja juuni alguses. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Oluline on võimalikult suur vastajate hulk igas maakonnas, mis võimaldaks maakondade põhist analüüsi. Andmete kogumine toimub mitmes etapis alates märtsi teisest nädalast. Eriolukorra tõttu vahepeal andmekogumise tempo aeglustus, aga viimane meeldetuletus saadetakse osalejatele juuni alguses.