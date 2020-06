Johnny ASi juhatuse liige Urmas Johanson avaldas, et koos Alexela esindajatega on nad vaatanud CNG ja LNG kütusemahutitele sobivat asukohta, kuid sel aastal arvatavasti ehitamiseni ei jõua. „Hakkame projektiga pihta ja arvan, et järgmisel aastal võiks CNG ja LNG kütused meil seal olemas olla küll,“ pakkus ta.