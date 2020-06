Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi tänavune kevad tundub lõputuna ja loodus oleks vahepeal justkui uuesti unne suikunud, lubavad kohalikud maasikakasvatajad, et marjad jõuavad sel nädalal juba müüki. Kui algul on kogused ehk väiksed ja hinnad kõrged, siis suuremat saaki on oodata jaanipäeva paiku.

* Kohturegister näitab, et nädalavahetusel Lihula lähedal kaks inimest tapnud ja kolme haavanud Mikk Tarraste on varem kriminaalkorras süüdi mõistetud selle eest, et ta aastaid tagasi tulistas relvast korterite akendesse. Kohtuotsuses seisab, et Tarraste tulistas ebaseaduslikust relvast akendesse 2008. aasta 21. aprilli öösel. Kuskohas see juhtus, seda kohtuotsusest teada ei saa, sest asukoha asemel seisab rida x-tähti. Järva Teataja andmeil leidis 12 aasta tagune tulistamine aset Türil Telliskivi tänavas.

* Ligi kolm kuud õppisid tuhanded lapsed üle Eesti kodudes ja õpikute-vihikute asemel kujunesid peamisteks suhtlus- ja õpikeskkondadeks Zoom ning e-kool, teised õpikeskonnad peale selle. Väätsa põhikool astus samm kaugemalegi, seda sõna otseses mõttes: õpetaja andis lastele ülesandeid Hispaaniast ja Hispaanias elavad eesti lapsed said uusi tarkusi juurde Väätsa kooli õpetajalt.

* Pühapäeval oli Koerus ajalooline päev, kui meeskonnad jooksid esimest korda äsja valminud jalgpallistaadioni murule. Kui tavaliselt on Koeru meeskonnad võõrustanud vastaseid Ilveste jalgpalliväljakul, siis pühapäeval oli neil võimalus võtta Team Helmit vastu keskkooli kõrval asuval uuel staadionil. Koeru jalgpallikooli eestvedaja Ivar Nagla ütles, et vajadus uue jalgpalliväljaku järele oli juba ammu. «Ilveste staadion oli ajale jalgu jäämas ja mõõtmedki polnud sellised, nagu vaja, paari meetri jagu oli väljakut ikka vähem,» põhjendas ta.

* Pühapäeval kell 7.25 sai häirekeskus teate, et Türi vallas Meossaare külas on tekkinud suur keemiline reostus. Lääne päästekeskuse Järvamaa päästepiirkonna vanemoperatiivkorrapidaja Pavel Ivanovi ütlust mööda selgus kohapeal, et ulatusliku keemilise reostuse oli tekitanud ümber läinud mürgiprits.

* Eelmise reede õhtul jõudis Paide muusika- ja teatrimajja rekatäis toole, mis leiavad koha väikses saalis. Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et tellitud on 150 tooli. «Tavapäraselt kasutame väikses saalis 120 tooli, kuid võtsime väikse varuga,» lisas ta.