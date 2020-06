Koeru keskkool paneb kooliaastale punkti virtuaalse galaga

Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmjärv selgitas, et lõpugala korraldamine, kus jagatakse tiitleid ja tunnustusi, on neil iga-aastane traditsioon. Vaatamata keerulisele kevadele ja piirangutele ei tahtnud kool mõeldagi igakevadise tippsündmuse ärajätmisest.

Ilmjärv selgitas optimistlikult, et praegune olukord on neile hoopis kasuks tulnud, kuna nüüd on neil võimalus lähenda õppeaasta lõpetamisele uuenduslikult. Ta täpsustas, et õhtul kell 18 Koeru keskkooli Youtube'i kanalilt eetrisse minev video ei ole otseülekanne, vaid varem valmis meisterdatud video esmaesitlus.

Eriliseks teeb umbes tunniajase video see, et õhtujuhi rollis on laulja Karl Madis ning üles astuvad veel mitmed tuntud näod. Ilmjärv tõdes, et päris aktusel poleks nad selliseid esinejaid endale lubada saanud. Videos osalemises saadi tuntud persoonid aga kähku nõusse ning Ilmjärv nentis, et täiesti tasuta. "Meil on lihtsalt nii head sõbrad ja eks me oleme isiklikke tutvusi ära kasutanud," vihjas ta.

Ilmjärv lubas, et üllatusi on videos palju. Ühtlasi lisas ta, et videosse on kaasatud ka lapsevanemaid ja kogukonnaliikmeid.