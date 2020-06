Orienteerujad vallutasid Viljandi lossimägesid

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et päevakul osalejaid oli seekord arvukalt ja Viljandi lossimägesid vallutas 142 orienteerumishuvilist.

Seekordse etapi parimateks erinevates võistlusklassides olid: MI klassis Joosep Tammemäe klubist Seiklushunt, M40 klassis Alar Viitmaa OK Lehola, NI klassis Siiri Poopuu Türi, MII klassis Janar Pähn VAK Staier, M50 klassis Vahur Palu Ataste, NII klassis Piret Pallase Viljandi, MIII klassis Kristjan Maiste Viljandi ja A rada Annaliisa Aren Türi.

Järgmine Järvamaa orienteerumisteisipäevak toimub nädala pärast, 16. juunil Aegviidus. Start avatud kell 17-19. Tähistus stardipaika algab Aegviidu raudtee ülesõidu juurest. Arvestades kevadiste orienteerumismatkade osaliste soove, pakume seekordsel päevakul osalejaile ka nn "Kena kulgemise rada". See on mõeldud neile looduses liikumise huvilistele, kel veidi vähem orienteerumisoskusi ja kus liikumine toimub mõnusatel metsaradadel ning seda on võimalik teha ka lapsevankri või jalgrattaga. (JT)