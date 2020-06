Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud aastal jagus kuld- ja hõbemedaliste pea kõikidesse Järvamaa gümnaasiumidesse, kokku oli neid tosina jagu. Tänavu on kirkaid tunnustusi välja jagada täpselt poole vähem – kuus. Koroonat ja kaugõpet koolide meelest selles siiski süüdistada ei maksa ning lõpetajad pingutasid tulemuste nimel ikka.

* Järva valla elanikud on juba mitmendat nädalat märganud, et avalikud pakendikonteinerid ajavad üle ääre ning paljud vanapaberikonteinerid on üldse ära viidud. Vallavalitsus põhjendab seda teenindaja vahetusega.