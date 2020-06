Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Enefit Greenil on siht rajada 2023. aastaks Paidesse uus, biomassil ja maagaasil töötav katlamaja, mis asendab senist biomassil töötavat katelt. Linlastele tähendab investeering odavamat toasooja, nagu ka tööstustarbijale hea hinnaga auru.

* Eriolukorrast mõjutatud kevad tähendab ka erilist suve. Noorsoopolitseinik Malle Hermanson on pannud tähele, et viimasel ajal on Järvamaa teedel näha liiga palju kiivrita noori jalgrattureid.