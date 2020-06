Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Esmaspäeval oli Järvamaal, Mäeküla–Suurpalu tee testlõigul väga eriline päev- maha hakati panema plastikasfalti. Hinnanguliselt läheb lausa 410 000 plastikpudeli jagu graanuleid asfaltisegu sisse.

Maanteeameti tellimusel rekonstrueeritav Mäeküla–Suurpalu teelõik on Eestis kui mitte kogu Ida-Euroopa regioonis esimene, kuhu tehakse testlõigud, mille asfaltkattes kasutatakse ümbertöödeldud plastikjäätmetest toodetud graanuleid. Sellevõrra vähem kasutatakse bituumenit.

Töid teostava teeehitusettevõtte Verston Ehitus OÜ juhatuse liige Veiko Veskimäe selgitas, et inseneridena on neil alati huvitav uusi tehnoloogiaid katsetada ning vähetähtis ei ole ka keskkonnasäästlikkus- plastikjäätmete ärakasutamise. „Läbi keskkonnasäästlikkuse, plastiku lisamise asfaltkattesse, soovime parandada ka Eesti teekatete kvaliteeti,“ lisas ta.

Plastiku asfaltisse lisamine peaks muutma asfaltisegu plastilisemaks, parandama selle deformatsioonikindlust. Esimesi proove võetakse asfaltisegust juba paigaldamise ajal.

*Eelmisel nädalal eraldas Paide linnavalitsus lisaeelarvet vastu võttes raha ka ühe padeliväljaku rajamisele. Sel nädalal kuulutatakse ehitaja leidmiseks välja hange ning suve lõpuks peaks kogu kompleks kahe tennise- ja ühe padeliväljakuga linlasi rõõmustama.

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et viimases tennise- ja padeliväljakute projekteerimis- ja ehitushankes loobuti padeliväljakutest, sest eelmised hanked nurjusid, näidates ära, et 200 000 eurost kõigele kavandatule ei jätku. «Küll jäi padeliväljaku projekteerimine hankesse eesmärgiga, et kui kunagi raha juurde saadakse, on projekt juba olemas,» selgitas ta.

Seda, et raha leitakse nii ruttu, ei osanud Petrovits lootagi. «Selgus, et tenniseväljakute ehituseks ja projekteerimiseks tehti nii hea hinnapakkumine, et sealt jäi 26 800 eurot üle. Eelmisel nädalal kinnitas Paide linnavolikogu lisaeelarve, kus nähti padeliväljaku ehituseks ette veel 25 000 eurot,» täpsustas ta. Nüüd loodavad linnaisad, et selle rahaga peaks ehk ikka ühe padeliväljaku valmis saama.

*Türi vallas ei leidu ilmselt inimest, keda peatselt valmiva Türi põhikooli hoone ja sinna juurde kuuluva spordihoone ehitus otseselt või kaudselt ei puudutaks, olgu siis kas maksumaksja või tulevase teenuste tarbijana.

Kui koolihoone ehituse eelarve on üsna raamidesse seatud ja omavalitsus saab maja ehituseks omavahenditele lisaks ligi 5,2 miljonit toetust, siis spordihoone valmib ainult valla rahaga.

Türi abivallavanem Elari Hiis ütles, et kindlasti on valmiv spordihoone mitte lihtsalt hea, vaid väga hea paik, kus teha trenni ja pidada võistlusi. «Oleme üsna harjunud, et sportimispaikadel on lisaks kohale, kus see asub, nimi ka mõne ettevõtte järgi, kes selle paiga käigus hoidmisse enim panustab – näiteks on Tallinnas A. Le Coq Arena, Paides E-Piima spordihall ja Raplas Sadolini spordihoone,» lausus ta. «Loodame, et leidub ettevõte, kes tahaks oma nime näidata ka Türi spordihoone välisseinal ja kelle nime see maja kandma hakkab.» Sooviavaldusi ootab vallavalitsus kuni juuni lõpuni.

*Keeleinspektsioon on pöördunud Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) domeenivaidluste komisjoni poole seetõttu, et Järvamaa ettevõte on registreerinud domeeni keeleamet.ee, mille keeleinspektsioon tahtis pärast 1. augustil tulevat nimevahetust ise kasutusele võtta.

Domeeni endale registreerinud OÜ Pixest on registreeritud Paide linnas ja selle juhatuse liige on Geir Põder. Inforegistri andmetel on ettevõte tegevusala programmeerimine. Põder ütles Järva Teatajale, et keeleinspektsioon pole temaga domeeni asjus ühendust võtnud ning temani jõudis info EISi domeenivaidluste komisjonile tehtud avalduse kohta talle helistanud ajakirjanike kaudu.