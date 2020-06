Laste seksuaalkäitumise hindamiseks võetakse kasutusele uudne lähenemine

„Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et seksuaalvägivalla ohvriks on langenud 28% noortest, 8% on olnud sunnitud olema seksuaalvahekorras ja 7% on langenud vägistamiskatse ohvriks. Need numbrid ei ole võrreldes viie aasta taguse ajaga oluliselt muutunud, mistõttu on tähtis panustada ennetustegevusse ja teadlikkuse tõstmisesse sel teemal veelgi enam,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.