Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Maksu- ja tolliameti (MTA), politsei- ja piirivalveameti (PPA) ning tööinspektsiooni ühine kontrollkäik Paide ja Türi ehitusobjektidele näitas, et ettevõtjad peaksid töötajate registreerimisel olema hoolsamad. Ühtlasi tekkis mitme ettevõtte puhul ümbrikupalga maksmise kahtlus.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel täpsustas, et Türil kontrolliti Merko Eesti ASi objekti, mis on Türi põhikooli ehitus. Paides kontrolliti mööbli­ettevõtet Aivelo ja asfalteerijaid.

«Menetlused on küll veel pooleli, aga saame öelda, et 8. juuni kontrolli ajal registreerisid objektil viibinud tööandjad töötamise registrisse kümme isikut, ühe isiku puhul muudeti lõpetatud kanne kehtivaks,» selgitas ta. «Lisaks muudeti samal päeval üks VÕSi leping (võlaõigusseaduse leping, st käsundusleping või töövõtuleping – toim) töölepinguks. Kümnest töötamise registrisse lisatud isikust kohtasime kontrollitaval objektil kaheksat.» Abel lisas, et võõrtööjõuga probleeme polnud.

*Aasta alguses käis saate «Kodutunne» meeskond abiks Albu lähedal koos vanaemaga elava Marten Mattias Tammeriki kodus. Kuigi siis sai ära tehtud suur töö, et pisikeses majas elutingimusi parendada, jäi veel mõndagi teha.

Nüüd on üks rõõm jälle juures, sest eelmisel nädalavahetusel jõudsid Mattiase ja tema vanaema Eve Nigulis õuele järjekordsed abistajad. Pärnu lähistel elav ettevõtja Tauri Tamar koos heade sõpradega oli tulnud kohale, et täita oma aasta alguses antud lubadus panna majakesele uus katus. «Sai käidud jah,» ütles Tamar tagasihoidlikult kommentaariks. Ta ütles, et Mattiase lugu jõudis temani, nagu paljude teistenigi, telesaate vahendusel. «See liigutas mind väga ja soovisin neid aidata,» sõnas ta.

Vihma, tuult ja lund näinud vana eterniit sai 14tunnise tööpäeva jooksul vahetatud korraliku teraskatuse vastu. Paigas on ka vihmaveesüsteem, et kaitsta maja vundamenti liigse vihmavee eest ja koguda mahutisse kastmisvett. Ka korstnapühkija sai korstnani minekuks turvalise käigutee.

*Tänavu toovad võidutule Järvamaale maakonna parimaks valitud Noorte Kotkaste Järva-Peetri rühma pealik Urmas Täht ja Noorte Kotkaste Paide II rühma liige Märten Viitmaa.

Kuigi tänavu Paides olema pidanud võidupüha paraad lükkub koroonaviiruse tõttu järgmisse aastasse ja ka maakaitsepäev jääb ära, tähistatakse võidupüha üle Eesti lippude heiskamise ja võidutule laialikandmisega maakondadesse ja valdadesse.

Kaitseliidu Järva maleva pealik Gabriel Rikberg ütles, et 23. juuni hommikul kell seitse algab võidupüha tähistamine riigilipu heiskamisega Paides. Pidulikuks võidutule vastuvõtuks ja nende omavalitsustesse laiali saatmiseks kogunetakse enne kella 13 Paide Vallimäele. Seal peetakse pidupäevakõnesid ja oodatakse Tallinnast saabuvat võidutuld. Paidest liigub võidutuli maakonda mööda laiali.

*Paide linnas Suurpalu külas asuva Suurpalu tee äärde on tekkinud keelusilt, mis teatab, et sissesõit on lubatud ainult valdaja loal. Juurde on lisatud telefoninumber, kuhu loa küsimiseks helistada. Märgis poleks iseenesest midagi imelikku, kui selle taha ei jääks mitmeid majapidamisi, mille elanikud on teed koju jõudmiseks kasutanud.

Keelumärgialune teejupp jääb kohaliku elaniku Janek Ilumetsa maale. Läbi tema krundi kulgeb saja meetri jagu Suurpalu teed. Maaameti kaardirakenduses on märgitud, et see on mitteavalik eratee.

Ilumets selgitas, et keelumärgi paigalduse põhjus on läbi tema maa kihutavad autod. Ta täpsustas, et tee kulgeb läbi tema hoovi ja pidevalt tuleb silm peal hoida, ega laps, kes hoovi peal ringi liigub, mõnele järjekordsele kihutajale ette jää. Kohalikud inimesed on Ilumetsa ütlust mööda viisakad ega kihuta, aga just külalised kipuvad hoovist ohtlikult kiiresti läbi tuhisema ning nende eemale hoidmiseks ta märgi kasutusele võttiski, sest aastate eest paigaldatud kiirust piiravat märki ei peetud millekski.

*Teisipäeval võõrustas Tallinna–Tartu maanteel Paia ristis tegutsev Tikupoisi restoran Taheva sanatooriumi asenduskodu lapsi, kes veetsid meeleoluka päeva batuudil hüpates, mesilasi vaadates, taimi kastes ja kanadelt mune korjates.

Taheva asenduskodu juhataja Jane Kask ütles, et sõit Valgamaalt Koiva jõe äärest algas juba hommikul vara, kuid see neid ei morjendanud, sest iga võimaluse igapäevarutiinist välja saada võtavad nad alati suure elevusega vastu. «Tulime Tikupoissi 14 lapsega, kes elavad kolmes asendusperes,» täpsustas ta.