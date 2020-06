Priit Värk: Võidupüha ei olegi ainult paraad ja lahingukuulsuse meenutamine

Prouad ja härrad, head järvamaalased, kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad!

Jaanilaupäev on meie Võidupüha ja jaanituli on vanem kui Eesti riik ent samas ikkagi sümboliseerib tänane päev eestlaste jaoks ennekõike vabadust. Tänasel kõige lühemal ööl ulatavad Koit ja Hämarik teineteisele käe. Mida see tähendab? See tähendab, et meie kõik, ulatame käe valgusele ja vabadusele ning süütame selle märgiks oma kodudes püha tule.

Vabadussõjas 23. juunil 1919 andis kindralmajor Ernst Põdder oma päevakäsuga korralduse, et sel päeval “saadud võitude puhul meie põlise ja äraandliku vaenlase üle, linnades ja maakohtades saaks lipud välja pandud ning kohalikes garnisonides sõjaväe paraadid toime pandud.” Kuigi tänavu peame pidupäeva teisiti, ebatraditsiooniliselt ilma suurte paraadideta ja rahvakogunemisteta, siis lipud on ikkagi igal kodul heisatud ja ka päeva sisu on endine: tähistame meie esivanemate vaprust ja meenutame tänutundega nende tegusid Vabadussõjas.

Me küll Järvamaal ootasime, et täna peale 15 aastat toimub Paide keskväljakul taas Eesti Vabariigi Võidupüha paraad, aga meie kõigi tervise kaitseks tuli lükata see aasta võrra edasi. Ent Võidupüha ei olegi ainult paraad ja lahingukuulsuse meenutamine, vaid palju enamat. Vabadussõja sündmustel on keskne roll Eesti iseseisvuse mõtestamisel. Võit Võnnu lahingus sillutas tee rahule ja meil eestlastel on õnn elada tänases rahuajas. Hoolimata kõigist vintsutustest ja ebamugavustest lähikuudel, mis on põhjustatud koroonaviiruse piirangutest, siis need ei ole võrreldavad saja aasta taguste sündmustega. Meil on põhjust olla õnnelikud ja tänulikud, et saame elada vabas Eestis!

Ma soovin tänasel Võidupühal tänada meie maakonna Kaitseliitlasi ja Naiskodukaitsjaid, sest nii nagu Eesti iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav, vaid see tuli võidelda välja, nii pole ka nende meeste ja naiste vabatahtlik panus iseenesestmõistetav, vaid see nõuab tugevat tahet ja palju aega. Vaadake – julgeolek Eestis ja Järvamaal ei ole kaup, mida saab importida, seda tuleb ise toota. Julgeolek algab igast inimesest ja kodust. Kaitseliit ja Naiskodukaitse Järvamaal on usaldusväärne, te olete alati olemas ja alati valmis, te süstite usaldusväärsust ja suurendate julgeolekut meie kodumaakonnas. Teie olete kujundanud Järvamaale rahvusliku näo ja isamaalise südametunnistuse. Aitäh teile!