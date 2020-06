Sealset rada on järjepidevalt arendatud nüüdseks neli aastat ja see on saavutanud nii sõitjate kui ka kindlasti pealtvaatajate hulgas suure poolehoiu. Juba eelmiseks aastaks valminud hoogne hüpete kaskaad on vaieldamatult vaatemänguline ja ainulaadne rajalõik Eestis.