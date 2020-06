Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeva pärastlõunal tervitas Türi kultuurikeskusse vallavolikogu istungile saabujaid veerandsada Oisu kandi inimest, kes nõudsid, et vallavolikogu ei muudaks nende kooli kuueklassiliseks. Volinike meelsuse muutmiseks oli tehtud ka hulgaliselt plakateid, kuhu oli kirjutatud: «Oisu õpilased on vihased», «Türi vald = ainult Türi linn», «Mis on valesti Türi põhikoolis? Umbes 100 Türi linna last õpivad mujal!», «Oisu ja Kabala ei ole vaesed sugulased Türi valla turjal», «Ära mine ääremaale elama! Seal paneme kooli kinni», «Türi vald, ära lõhu ja lammuta. Otsi lahendusi!».

* Türi vallavalitsus sai ministeeriumilt rahatuge, et teha uuring, kas omavalitsuse maadele võiks kerkida tuulepark. Rahandusministeerium toetab 14 kohalikku omavalitsust üldplaneeringuteks vajalike uuringute ja analüüside tegemisel, taotlusvooru eelarve on ligi 200 000 eurot. Toetuse eesmärk on aidata teadmispõhise lähenemisega kujundada elukeskkonda paremaks just nendes valdkondades, mida paikkond tähtsaks peab.

* Kord nädalas tuleb Paides kokku omapärane kooslus naisi – naistearst, õpetaja, reisikonsultant, arhitekt, turundusjuht ja nii mõnegi toreda ameti esindaja veel. Mis neid seob? Vastus kõlab ühe väikelinna kohta pisut uskumatult – ballett. Just nimelt! Paides on balletistuudio, kus täiskasvanud prouad-preilid on juba neli pikka hooaega balletiõpetaja Sanna Kondase käe all õppinud oma keha valitsema ja liigutusi tantsudeks vormima.

* Tartu noormehed Sander Kamenik ja Ranno Tamm võtsid eelmise pühapäeva hommikul ette ligi 200kilomeetrise matka. Nad otsustasid kõndida heategevuslikul eesmärgil Tartust Tallinna. Järvamaa oli neile tähtis verstapost.

* Jaanipäevast tegutseb perekond Mureli käsitööstuudio Silmast Silma nende kodus Türil Pärna tänavas. Reet Murel ütles, et kui nad asusid Tallinnast Türile elama, oli nende üks soov elada võimalikult keskkonnasäästlikult. Seda peegeldab ka tema looming.

* Kuigi tänavu Paides olema pidanud võidupüha paraad lükkus koroonaviiruse tõttu järgmisse aastasse ja ka maakaitsepäev jäi ära, tähistati võidupüha üle Eesti võidutule laialikandmisega maakondadesse ja valdadesse. Pealinnast saabus võidutuli tänavu Paide Vallimäele, kus kolm omavalitsusjuhti selle vastu võtsid.

* Paide linnas Kirila külas tekkis hiljuti tuletõrje veevõtukoha kõrvale iseenesest prügila, kuhu keegi oli tühjendanud oma keldri sisu. Kui klaaspurkides kompotid, moosid ja mahlad ei paista esiotsa kõrge rohu seest väljagi, siis vana külmkapp karjub möödasõitjale lausa näkku. Seda enam, et selle pihta tulistades on ka kõvasti laskemoona raisatud.