Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Aasta-aastalt on Järvamaal riiki vähemaks jäänud. Paljud asutused on siin oma uksed sulgenud või on jäänud alles väikesed teeninduspunktid. Maavalitsus, mis andis paarkümmend aastat tagasi tööd sadakonnale inimesele, on tegevuse lõpetanud ja ametisse on jäänud ainult paar ametnikku. Praegu võimul olev koalitsioon lubas olukorda parandada. Isegi koalitsioonilepingus on kirjas, et riigiasutusi viiakse Tallinnast välja maakondadesse ja sellega seoses peaks maapiirkondadesse loodama tuhat uut töökohta. Hiljuti saatis rahandusministeerium välja pressiteate, millest selgub, et aastaks 2026 rajatakse 13 maakonnakeskusse avalike teenuste osutamiseks riigimaja. Järvamaale võib riigimaja tähendada seda, et riik tõmbab ennast Paides koomamale.