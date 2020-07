Järvamaal läheb autodega orienteerumiseks

Punktijaht on hilisõhtune seiklusmäng, mis pakub kõigile adrenaliini järele janunevatele ööloomadele uusi ja põnevaid väljakutseid. Nende tundide ja kilomeetrite jooksul pannakse proovile võistlejate tiimivaim, otsustusvõime ning oskus lahendada keerulisi ülesandeid. Üritus on mõeldud kõigile täisealistele seltskondadele, kelle hulgas on vähemalt üks autot ja juhilube omav isik. (JT)