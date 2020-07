Otsepilt: Paide linnameeskond kohtub kodus Tartu Tammekaga

Mängija Joseph Saliste: Tammeka on meeskond, kes proovib alati head mängu näidata! Me ei tohi kindlasti alahinnata enda vastast ning peame 100% keskenduma, et 3 punkti võita tabelisse juurde! Ootame uuesti staadionile meie fänne ja toetajaid! Te olete suureks abiks!

„Meil on väga hea meel, et pealtvaatajad on tagasi staadionil,” lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. „Selleks, et saaksime koos jalgpalli nautida, tuletame meelde, et koroonaviiruse leviku tõttu palutakse kõigil avalike ürituste külastajatel paikneda hajutatult.”