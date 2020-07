Paide linnameeskond purustas pealtvaatajate ees kodus Tammeka

Tegemist on kümnenda mänguvooru kohtumisega. Mäletatavasti oli linnameeskond juuni alguses Tartu Tammekast üle 2:0.

Paide mängu eel:

Abitreener Erki Kesküla: Valmistume mänguks, nagu alati, parimal võimalikul moel. On kindel tahtmine oma võiduseeriat jätkata.

Mängija Joseph Saliste: Tammeka on meeskond, kes proovib alati head mängu näidata! Me ei tohi kindlasti alahinnata enda vastast ning peame 100% keskenduma, et 3 punkti võita tabelisse juurde! Ootame uuesti staadionile meie fänne ja toetajaid! Te olete suureks abiks!