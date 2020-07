Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Et kevadel ja suve algul olid piirid kinni ja praegugi on välismaale reisimine piiratud, siis puhkavad eestlased tänavu rohkem kodumaal ja jätavad siia ka rohkem raha. Järvamaa arenduskeskuse turismiinfokonsultant Piret Sihver ütles, et koroonasuvel tunnevad inimesed rohkem huvi Järvamaa matkaradade ja telkimisvõimaluste vastu. «Võib öelda, et loodus on pop,» sõnas ta. Sihvri selgitusel on kokkuvõtteid teha veel vara, aga tundub, et hoolimata piirangute leevenemisest soovivad eestlased tänava puhata rohkem looduses ning veeta vaba aega pere ja sõprade seas. Kõige keerulisemal ajal, kui peaaegu kõik üritused olid ära jäänud ja majutusasutused seisid tühja, suutis tõelise turimisteoga hakkama saada Kirna mõis.