Ulukite seireraport hindab Eesti ulukite olukorra heaks

Keskkonnaagentuuris on valminud põhjalik ülevaade ulukite seisundist Eestis, mis on agentuuri direktori Taimar Ala sõnul oluliseks sisendiks maakondlikele jahindusnõukogudele sõraliste ja Keskkonnaametile suurkiskjate küttimismahtude üle otsustamisel.

„Meie loodust ja loomi tuleb jätkusuutlikult hallata ning seetõttu töötabki Keskkonnaagentuur selle nimel, et meil oleks võimalikult objektiivne ja põhjalik ülevaade ulukite seisundist Eestis. Nii on võimalik teha õigeid otsuseid, sealhulgas ka küttimismahtude määramisel. Kui mõne liigi juurdekasv on hakanud inimeste elu segama, siis on mõistlik seda ka küttimismahtude määramisel selgelt arvestada,“ märkis Ala.