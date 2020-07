Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Juuni keskpaigas tehti algust Tallinna–Tartu maantee Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu ehitusega. Esmaspäeval käisid majandus- ja taristuminister Taavi Aas, maanteeameti peadirektor Priit Sauk ja tee-ehitusfirma AS GRK Infra tegevjuht Tarvi Kliimask Järvamaal vaatamas, kuidas tee-ehitus edeneb. Nii Ardu–Võõbu kui ka Võõbu–Mäo lõiku ehitava AS GRK Infra tegevjuht Tarvi Kliimask ütles, et ettevalmistused algasid juba enne jaanipäeva. Suuremahulised tööd läksid lahti 6. juulist objekti alguses Võõbu sõlmes ja Korba sillal.

* Türi lasteaed ja Eesti ringhäälingumuuseum on välja kuulutanud konkursi, mis kutsub lapsi meisterdama televiisoreid, millest muuseum hiljem ka näituse üles seab. Eelmisel nädalal olnud Türi kohvikute päeval tegid pisikesed meisterdajad teleriehitusega juba algust ning kuni reedeni on aega pildimasinatele viimast lihvi anda, sest konkurss läheb lukku 10. juulil.

* Söögikohale on inimpõlve jagu järjepidevat tegevust samas asukohas tähelepanuväärne saavutus. Järvamaal mäletame paljusid restorane ja kohvikuid, mis on tekkinud samal ajajärgul suure käraga ja vaikse susinaga kadunud, kuid Sämmi Grill Mäos rõõmustab grillisõpru nagu muiste. Sämmi Grilli pidava OÜ Mäo Grill juhatuse liikme Enno Vaabi selgitusel ulatub praegusel kujul tegutseva grillirestorani ajalugu 1999. aasta märtsisse, kuid toidukohale nime andnud, toona tuntud koka Aivar Sammali käe all tegutses restoran Mäos juba mitu aastat varem.

* Kui Seidla vanavaralaadal kipub ilm olema kas põrgukuum või sajab vihm laadaplatsi põhjatuks mülkaks, siis laupäeval oli taevataat kuni pärastlõunani mõõdukat päikselist ilma pakkudes laadaliste poolel. Avalikel üritustel osalejate piiri nihutamine mõjus Seidla antiigilaadale soodsalt: inimesed ihkavad rahva sekka ja nende nälg meelelahutusürituste järele on suur.

* Pühapäeva keskpäeval ajas paidelaste meeled ärevile muusika- ja teatrimaja parkimisplatsilt kostva valju muusika tümpsuv bass ja tummisemad mootorihelid. Koosmõjus meenutasid need kangesti mõnda suvist reedeõhtut, kui samal platsil panid autosid joonele ja vilistasid kummi kohalikud noored. Pühapäeva õhtupoolikul kella viieni oli väljakul lindiga piiratud alal kümneid autosid, mõnel edevalt kapott irvakil, et paistaksid forsseeritud mootorid. Teistel lahti pagasnikuluuk, et lasta helisüsteemi plekki väristav bass mõjule. Mõne masina erilisust mõistab ennekõike omanik ise.