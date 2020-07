Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teatajale teadaolevalt on viimastel nädalatel Järva vallas peetud hulk koosolekuid, kus on mängitud mõttega, et valimisliidud ja EKRE võiksid moodustada uue koalitsiooni ning saata sellega ülejäänud erakonnad opositsiooni. Kuigi kõigil kolmel jõul on võrdselt neli kohta, siis Järva Teatajale teadaolevalt on vallavanema kohta pakutud just EKREle.