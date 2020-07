Elekter alles? Järvamaal on ligi 2500 majapidamist vooluta

Elektrilevi katkestuste kaardilt on näha, et Järvamaal on õhtuse seisuga aktiivseid rikkelisi katkestusi 23. Palju on elektrita kliente näiteks Türi ja Kirna lähistel. Ka Oisu kandis tuleb paljudel praegu vooluta läbi ajada. Ka Koigi ja Roosna kandis on hulk elanikke elektrita.