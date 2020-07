Paide linnameeskond jagab sünnipäeval laiali suure koguse kringlit

Tegemist on tavapärasest erineva liigamänguga, sest selle raames toimuvad pealtvaatajatele ennustusvõistlused, on poolajaloos ning korraldatakse ka eelmisel kodumängul hästi vastu võetud kivi-paber-käärid turniir. Esmakordselt võivad koos mängijatega platsile jalutada ka väiksed rüütlid.

Vastaste mängueelsed kommentaarid:

Treener Marko Kristal: Lähme Paidesse kolme punkti järele. Eesmärk on mängida distsiplineeritult ja keskendunult terviklik mäng.

Mängija Kaspar Paur: Eesolevaks mänguks reedel on väga tähtis vastasseis Paidega. Eesmärk on meie meeskonnal ikka üks, võita see mäng ehk tuua võõrsilt kolm punkti koju.