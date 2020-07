Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «Olen praegu Sargveres, siin on puu mõisa kuuri peale kukkunud ja kuuril ühe nurga ära hammustanud,» sõnas Paide linnavalitsuse piirkonnajuht Kulno Klein eile hommikul. «Siis lähen Viisu, eks näis, palju seal tööd ees ootab.» Klein ennustas, et tormikahjude likvideerimine võib suures Paide linnas aega võtta kuni kaks nädalat. Tormikahjudega võitlemine algas laupäeval juba siis, kui tuul alles linnatänavatel lõõtsus, sest Pärnu tänavale oli nii palju oksi kukkunud, et see muutus ühesuunaliseks.

* Järvamaa kutsehariduskeskuse (JKHK) juures Paides käib juba mõnda aega kibe töö. Pärast aastatepikkust ootamist lammutatakse lõpuks maha tühjana seisvad ühiselamud. JKHK direktor Rein Oselin kinnitas, et kaks tühjana seisvat ühiselamuhoonet lõhutakse mõlemad maha. Kaua tööd täpselt kestavad, ei teadnud ta öelda, kuid avaldas lootust, et kooliaasta alguseks peaks asi korras olema.

* Kuues avatud talude päev tuleb juba 19. juulil, kuid enamik taludest ootab uudistajaid ka päev varem. Järvamaal avab uksed 14 talu, kus saab tutvuda nii madude kui ka armsate kitsetalledega. Sargvere külas asuva Kitse talu perenaise Anne-Mai Suti sõnul osaletakse avatud talude päeval alles teist korda. «See on väga vahva ettevõtmine ja me tahame inimestele näidata, kust ja kuidas toit meie lauale tuleb,» selgitas Sutt. Enne eelmist aastat oli perekond kõrvaltvaataja rollis. «Kogusime siis alles julgust,» rääkis Sutt. Esimene aasta kujunes perele aga edukaks ja nii otsustati ettevõtmist jätkata.

* Esimene rannavalvekuu on jäänud seljataha ning õnneks pole selle aja jooksul ei Paide ega Türi järve ääres tõsisemaid õnnetusi juhtunud. Paar korda on siiski tulnud välja kutsuda ka politsei, kuna olukord ähvardas kontrolli alt väljuda.

* Laupäeval peeti Koerus juba viiendat korda antiigi- ja vanavaralaata. Enne keskpäeva, kui Järva Teataja laata külastas, oli ilm küll tuuline, kuid torm polnud siis veel puhkenud, nii et külastajaid kireva kaubaga laadal jagus. «Nüüd läheb ostmiseks!» teatab üks enne lõunat laadaplatsi poole suunduv noormees enda kõrval kõndivale neiule kindlalt. Kaubavalik on üritusel lai nagu vanavaralaatadel ikka.

* Juba kuueteistkümnendat hooaega kutsub külastusmäng «Unustatud mõisad» kultuuriloohuvilisi Eestimaa mõisatesse. Järvamaal on enda uksed avanud Aruküla ja Koigi mõis, kes tervitasid külastajaid ka möödunud nädalavahetusel. Aruküla mõisas võttis külastajaid vastu Anne Muhk, kes on ühtlasi ka Koeru koolis õpetaja. Muhk ütles, et «Unustatud mõisate» käigus on ta Koeru mõisa tutvustanud alates 2016. aastast. Ta selgitas, et 2015. aastal lõppes mõisas suur üle miljoni euro maksnud remont ning siis oli huvi maja vastu väga suur.