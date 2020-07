Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeva hommikul veidi enne kella kümmet Paide muusika- ja teatrimaja parklasse kogunenud kiilaspäiste noormeeste vahel oli näha ka üht julget neidu, kes noormeestega koos 11 kuuks ajateenistusse astus. Alexandra Kõll otsustas ennast ajateenistuses proovile panna. Ta tunnistas, et on enne minekut kergelt närvis, kuid kuna ajateenistusse asuda oli tal mõttes juba ammu, ei löönud närveerimine ja ärevus teda rivist välja. «Ma olen alati tahtnud minna,» ütles ta.

* Juba mõnda aega võib Paides Tallinna tänaval märgata toimetamas kiivrites töölisi ja kuulda ehituslärmi – ehitatakse Järvamaa 19. sajandi muuseumi-tegevuskeskuse hooneid. Järva Teataja käis tulevases muuseumis ringkäigul ning uuris, mida põnevat külastajad seal järgmisel aastal näha ja kogeda saavad.

* Soojalt vastu võetud Kirna mõisas tegutsev kohvik Toidutuba OÜ kolib mõisa ruumidest õige pea välja. Konkurents peagi vabanevale kohale on tihe. Kohvikupidaja Toidutuba OÜ on pisike perefirma, kes ei soovi oma ettevõtet suuremaks paisutada, kuid mõisakohviku pikemad päevad eeldavad kahes vahetuses tööd. Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal ütles Järva Teatajale, et suurenenud nõudluse tõttu soovivad nad kohvikut pikemalt avatuna hoida ning selleks tuleb otsida kohviku ruumidesse uued inimesed.

* Juba mõnda aega on Koeru kiriku peasissekäigu ees ukse asemel ajutine OSB-plaatidest avatäide. Vana ja väärikas peaportaal tõsteti paar kuud tagasi hingedelt maha, et see Pärnumaal asuvasse OÜ Puidupoisid töökotta restaureerimisele toimetada. OÜ Puidupoisid meister Joel Roos ütles siis naljatamisi, et uks viiakse sanatooriumiravile.

* Tänavu kevadel ja varasuvel jäi Järvamaal toimumata nii mõnigi pika traditsiooniga sündmus, sest koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei riskinud eestvedajad üritusi korraldada. Leevenenud piirangute tuules on aga nüüd julgust saadud ning maakonna eri paigus on nii mõndagi põnevat oodata. Esimest korda on Türi valla Oisu kandi rahvas ette võtnud suuremat sorti kauplemispäeva korraldamise. Ja mitte ainult – üle endise Oisu valla saavad inimesed tutvustada huvilistele oma kaunist aeda, korraldada aiasaaduste, käsitöö või vanavara müüki, teha oma hoovis näituse või kontserdi või panna püsti hoovikohvikud.

* Autode iluduskonkursil veok Praga V3S omal ajal ilmselt tegija ei olnud, aga tööloomana ajas ta asja ära küll. Eesti teedel liikus seda marki autosid vähe, kuid üks neist säilis sõiduvõimelisena Lääne-Virumaal. Mõni nädal tagasi viidi veok sealt Järva-Jaani vanatehnika varjupaika.