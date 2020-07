Taastuvenergia meeldib järvamaalastele: 75% klientidest sõlmivad rohelise energialepingu

Tänaseks tarbib 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ligi 25 000 Eesti Energia klienti ning see number on jõudsalt kasvanud.

Järvamaal on taastuvenergia populaarsus aga keskmisest suurem: 75% uue lepingu sõlminud klientidest on valinud Rohelise Energia. Kokku on Järvamaal taastuvenergia valinud kliente 524.

Uuringufirma Nielseni läbiviidud uuringu järgi on 55% Järva maakonna elanikest huvitatud ka päikesepaneelidest, sealhulgas on 9% huvilistest on paigaldamise kavatsus kindel.

Keskkonnasõbralik mõtteviis on muutumas järjest populaarsemaks ning inimesed mõistavad järjest enam, et ka nende valikul on otsene mõju elektritootmisele. Eesti Energia pakub oma klientidele võimalust valida kõikidele elektripakettidele lisaks Roheline Energia.

Lihtne viis keskkonnast hoolida

Eesti Energia energiamüügi Eesti turu juhi Jaak Jõgi hinnangul mängib iga kliendi valik olulist rolli selles, milline on meid ümbritsev keskkond ning energiatootmine.

„Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida oma elus teha. Rohelise Energia ostmisega mõjutavad meie kliendid elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud,“ sõnas Jõgi.

„100% taastuvenergia valimine ei avalda elektriarvele nii suurt mõju, kui üldjuhul arvatakse. Arvutuste põhjal on Rohelise Energia kilovatt-tunni hind keskmiselt 5% kallim kui kindlas fikseeritud hinnaga elektripaketis. Seega, kui elektriarve on 30 eurot, lisab taastuvenergia eelistamine tavaliselt vaid ühe euro,“ märkis Jõgi.

Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse Eesti Energias 100% taastuvaid energiaallikaid: vett, tuult, päikest ja biomassi.