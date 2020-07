Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi võimul olevad poliitikud on lubanud pealinnast töökohti maakondadesse tuua, tunnistas kolmapäeval Järvamaad külastanud riigihalduse minister Jaak Aab, et riigil on Paides liiga palju kinnisvara ja seda ei suudeta töökohtadega täita, mistõttu jääb peagi endine maavalitsuse maja tühjaks ja suure tõenäosusega müüakse see maha.

* Vanema maja renoveerimisel jääb tihti üle hunnik vana eterniiti, millest on üsna keeruline lahti saada. Prügimäe tasu ja sinna transportimine võib kokku maksma minna kolmekohalise summa ja nii otsitakse teisi lahendusi. Keskkonnasäästliku pääseteena korraldab MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehooldekeskus koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega Järva vallas ja Paide linnas eterniidijäätmete kogumisringe.

* Reede pärastlõunal avati Paide Vallimäel vabaõhunäitus, mis tutvustab Paide kindluse ja linna kujunemislugu. Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et kui seni on Vallitorni ja kindluse ajalugu jäänud tagaplaanile, siis nüüd saab see lünk tugevalt täidetud.

* Põhja-Järvamaal elav spordimees Ilmar Udam läks nädala alguses poja ja tema sõpradega jalgrattamatkale. Järgmisel hommikul telgist välja tulles tabas Udamit halb üllatus – keegi oli tema hinnalise jalgratta keset ööd metsast ära varastanud.

* Eelmisel laupäeval Türi kultuurikeskuses peetud pidulikul kokkusaamisel andis senine Türi Rotary klubi president Kristo Keevend ametiraha üle uuele presidendile, kelleks sai Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. Esimest korda Türi meesteklubi ajaloos valiti presidendiks naine.

* 17. sajandil kirjutas Christian Kelch oma «Liivimaa kroonikas», et eestlaste toidud on maitsetud ja soolased. See annab märku, et soolatopsil oli siinsete elanike toidulaual kindel koht. Tänapäeval võtab kaupluses kõiksuguste maitseainete riiuli ees avanev pilt silme eest kirjuks – vali, millist eksootilist maitseainet iganes ihkad. Sõrandus elav Katrin Andre leidis aga, et poes müüdavad maitsesoolad on hoolimata uhketest nimedest liialt maitsetud ning otsustas kodusel teel neid ise valmistama hakata.