Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui eri aastaaegadel näeb Valgehobusemäe nõlvadel ja radadel tavaliselt suusa-, jalgratta-, jooksu- või kepikõnniharrastajaid, siis laupäeva õhtul täitus lumelaua- ja mäesuusakrossirada pinkidel istuvate kontserdikülastajatega. Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik mõlgutab mõtteid hakata krossirajal igal suvel kontserte korraldama.

* Põllumeestele on kätte jõudnud aasta kõige tihedam aeg. Ilma üle ei saa nad sel aastal kurta, küll aga on endiselt murekohaks tööjõud. Järva-Jaanis asuva Metstaguse Agro juhi Teet Kallakmaa ütlust mööda ei saa sel aastal ilma üle viriseda. «Praegu on ilmad lausa nii ilusad, et tahaks kogu aeg põllul olla,» rääkis ta. «Kombainid on põldudele sõitnud ning viljakoristus alanud. Paari nädala pärast algab ka talivilja külv ja siis läheb põhitempo lahti.»

* Paremat kohta kui südalinn oleks Südamelaulu nime kandvale konkursile vist raske välja mõelda. Tänavust Südamelaulu korraldanud Järvamaa noortekogu ei lasknud end häirida asjaolust, et suvine linnaruumieksperiment sel suvel ära jäi ning taotlesid loa Paide keskväljak laulukonkursi toimumise päevaks autodele lukku panna.

* 11. juulil kirjutas Järva Teataja, et loetud päevad tagasi potsatas Paide linnavalitsuse postkasti vandeadvokaat Indrek Veso kiri, kus tema klient, Posti 8 kinnistu omanik, andis teada, et pole rahul riigigümnaasiumi ehitusprojektiga ja palub linnavalitsusel keelduda Posti 12 kinnistule ehitusloa andmisest. Paide linnavalitsus saatis Posti 8 kinnistu omanikule ka vastukirja, kus selgitas kõiki üheksat etteheidet ning kinnitas, et asjaajmine on olnud korrektne ja probleeme pole.

* Avatud talude päev on juba mitmel suvel viinud huvilised mööda südasuvist Eestimaad uudistama talumajapidamisi ning maaettevõtteid. Teisiti polnud see ka tänavu, kuigi veel mitte kuskile kadunud koroonaviiruse hirmus mitmed varasemast tuntud talud oma õuele külalisi ei kutsunud ning need, kes uksed avasid, pidid tagama kätepesuvõimaluse ning jälgima, et inimesi ülemäära palju kokku ei koonduks.