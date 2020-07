Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Paide piimakombinaadi kolmekorruseline kontorihoone läheb lammutamisele ja sinna kerkib Bauhofi ehitusmaterjalide pood,» kirjutas Järva Teataja 11 aastat tagasi juulis. Piimakombinaadi kontori lammutamiseni läks sellest saadik kümme aastat ja hoone tehti maatasa alles eelmisel aastal. Sel nädalal algas seal ka ehitus ja esimene uus hoone valmib järgmise aasta algul. Valgekivi OÜ juhatuse liige Aare Parts selgitas, et toona lõi plaanid segamini masu. Kui selgus, et suur ehitustarvete kett pole Paides kaupluse avamisest huvitatud, tuli leida krundile uus otstarve. Parts selgitas, et Prääma tee 11c krundile tuleb kolmest hoonest koosnev Valgekivi ärikeskus. Esimene, 3500 ruutmeetri suurune hoone saab valmis järgmise aasta jaanuaris ja seal hakkavad rentnikena tegutsema Stokker, Würth, Hüdroscand ja WEG Eesti.

* Türi uue põhikooli maja kõrvale kerkinud spordihoone on oma ehitusjärguga jõudnud aega, mida abivallavanem Elari Hiis nimetab naljatamisi kilesussiajaks. «Maja on koristatud ja nüüd algab kilesussiaeg ja sisustamine,» ütles ta. Spordihoone saali põrand on saanud värske lakikihi ning sellel nädalal algas järgemööda ka hoone sisustamine. Jõusaali on paika saanud osa sealsest tehnikast ning tegevust jagub ka teistesse spordihoone ruumidesse.

* Teisipäeval kell 18.09 sai häirekeskus äreva teate, kus öeldi, et Järvamaal Albu külas on inimene karjääri ujuma läinud ja vee alla vajunud. Kuigi päästjad saadeti välja kolmest komandost, ei õnnestunud inimese elu enam päästa. Pärast mõningast otsimist leiti põhja vajunud surnukeha. Tegu oli 35aastase mehega, kes oli kaaslaste sõnul enne vette minekut tarvitanud ka alkoholi.

* Paide linnavalitsus pöördus eelmisel nädalal tehisjärve ääres rannavalveteenust pakkuva turvafirma G4Si poole murega, et linlastelt on tulnud järve ääres toimuva kohta kaebusi. Turvafirma esindaja ütlust mööda on tagasiside nende tööle alati teretulnud, kuid kinnitas samas, et rannavalvurid pole konfliktiolukordades kordagi käed rüpes istuma jäänud.

* Pühapäeva õhtupoolikul jagati Facebooki lehel Märgatud Paides kohalikke ärevusse ajanud teavet, justkui oleks tumeda autoga Soo tänaval sõitnud välismaalasest naisterahvas püüdnud laupäeva õhtupoolikul võõrast last kommiga enda autosse meelitada. Hiljem selgus siiski, et tegu oli kohaliku elanikuga, kellel polnud kurje kavatsusi.

* Nädala alguses kogunesid Paide Unicorn Squadi tehnoloogiahuvilised neiud Paide kesklinna, et maha pidada üks vahva suvelaager. Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet vaid tüdrukutele. See sai alguse 2018. aastal eesmärgiga äratada ja kasvatada praktiliste ülesannete kaudu tüdrukute tehnikaalast huvi.

* Internetiajastuga käib paraku kaasas tõsiasi, et inimesed ütlevad üksteisele virtuaalse suhtluse käigus seda, mida nad näost näkku suheldes ehk öelda ei söandaks. Anonüümne Instagrami konto See Pole Okei on hakanud avalikustama naiste saadetud kuvatõmmiseid vestlustest meestega, millest ilmneb, et sageli tuleb naistel internetiavarustes taluda nii meeste pealetükkivaid ettepanekuid, räiget sõimu kui ka ähvardusi.