Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linn on ligemale kaks aastat müünud Sargvere mõisa ja kuigi hind on selle aja jooksul 60 000 eurot langenud, pole mõis siiani ostjat leidnud. Sel nädalal otsustas linnavalitsus anda mõisa viieks aastaks rendile osaühingule Toidutuba. OÜ Toidutuba omanik Kadi Truus on viimasel ajal tegutsenud Kirna mõisa toitlustajana ja soovib nüüd sama tööd jätkata teises mõisas.



* Möödunud nädalavahetusel Tallinnas peetud Eesti muusika- ja teatriakadeemia lõpuaktusel jagus palju rõõmu, lilli ja liigutuspisaraid. Värsked bakalaureuse- ja magistrikraadiga muusikud said tähtsad paberid pihku. Maja ees jagus pildistamist omajagu. Ikka nii, et lillesülemi ja diplomiga lõpetanu keskel, pereliikmed, sõbrad ja tuttavad kõrval seismas. Või siis ühispildid kursusekaaslastega. Ühe pildi peale sättisid end neli noort naist ja see telefoniga üles võetud foto saadeti ka Türi muusikakooli flöödi eriala õpetajale Viia Ivaskile. Kõik neli – Enelin Väisinen, Kerstin Laanemets, Hanna Taube ja Anni Toompere (endise nimega Ruugla – toim) olid Türi muusikakoolis Ivaski õpilased ning selle foto tegidki nad endisele õpetajale tänutäheks.



* Tänavu on Järvamaa kutsehariduskeskuse õppekohtadele varasemate aastatega võrreldes esitatud märkimisväärselt rohkem avaldusi. Järvamaa kutsehariduskeskuse õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi ütlust mööda on huvi kutsehariduse vastu aastast aastasse tõusnud. «Kutseharidus on aina populaarsem,» sõnas ta. Järvamaa kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini kinnitusel on huvi kutsehariduskeskuses õppimise vastu kasvanud just täiskasvanute seas.



* Kui laupäevaks pakub ilmaprognoos Koeru kanti tavalist eestimaist suveilma ehk 10–19 soojakraadi ja äikesevihma, siis sealseid elanikke see ei morjenda – teist korda aset leidev kogukondlik hoovipäev tuleb kindlasti. Hoovimüügipäeva korraldajad on igal juhul positiivselt meelestatud, olgu ilm milline tahes. Rõõmustamiseks pakub põhjust ka asjaolu, et sel aastal osalevatest kaasalööjatest on vaid üks eelmisel aastal esimest korda peetud hoovimüügipäevast tuttav.



* Väätsa alevikus on tavaks saanud augusti alguses kortermajade juures üks korralik festival maha pidada. Kuues Väätsa kortermajade festival tuleb 1. augustil. Tänavuse festivali kandev teema on maskid.



* Tiia Järvpõld, kes maalib oma pildid jalgadega, avas üleeile Türi kultuurikeskuses näituse. Ühtlasi esitles ta oma raamatut «Kohvi jalaga, palun...». Tiia Järvpõld tutvustas end kui tormilist ja väärtuslikku elu elavat naist, hoolimata sellest, et sünnitrauma tõttu on tema toimetulek pea peale keeratud. Tema elu on möödunud ratastoolis ja igapäevaseid toimetusi teeb ta jalgadega: kirjutamisest nõudepesuni.



* Öötlas elav noor muusik Elis-Erika Maasi (18) lõpetas kevadel gümnaasiumi ning juba sügisel loodab ta koosseisuga Elis & Öö Klubi välja anda debüütalbumi. Järva Teataja uuris, kuidas Elis-Erika laulud sünnivad ning millised on tema tulevikuplaanid muusikas.



* Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga remondihallis on töökorda putitatud lai ja madal roomik-transportöör VPL-149. Roomiktransportöörile andis uue elu Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando noor pealik Ivar Kärner. Pikkadel garaažitundidel oli tal abis viieaastane poeg Laur. Kuigi algul oli see tänavu sõbrapäeval ehk enne eriolukorda alguse saanud projekt mõeldud vabatahtlike päästjate ühistööna, siis meeste töögraafikud-tegemised ja järgnenud koroonaaeg pani asjad paika. Moel või teisel käis abis veel viis-kuus huvilist, kuid valdavalt nokitses eraldi hoidmise reeglit järgides masina kallal isa-poja tandem kahekesi ning tegi seda selliselt, et juuli keskpaigas varjupaiga maastikusõidurajal transportööri võimeid demonstreerides on kuulda küll kolinat-mürinat-kilinat, kuid see-eest näha ka imetlusväärset maastikusõiduvõimet