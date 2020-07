Kadri Ehamäe alustas krossihooaega Soomes

"Tore oli taas stardipuu taga olla ja võtta mõõtu Soome kiirete naistega," kommenteeris ta poolehoidjatele tehtud postituses. "Positiivne, et hoog on olemas ja olen tegelikult võimeline esikohtade eest võitlema. Hetkel andis pikk vigastuspaus tunda, täis käed ja krampis selg ei lasknud mul sõita vabalt ja kripeldab see pisut, sest poodium oli tegelikult käeulatuses. Kuid sellegipoolest on väga positiivne, et õlg eriti tunda ei andnud. Nüüd ainult rohkem sõidutrenni ja laupäeval olen stardis kodurajal, Kihlis!"