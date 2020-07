Järvamaale lisandus üks koroonapositiivne

Kahe Narva lisandunud juhtumi puhul on ühel juhul tegemist varasema positiivse lähikontaktsega ning teine juhtum on hetkel selgitamisel. Tartus juurde tulnud kaks nakatunut on seotud sealse koldega, sinna lisanduvad veel kolm Harjumaa juhtumit, kokku on koldes hetkel 11 nakatunut. Nakatunute arv võib kasvada, sest hetkel on ainuüksi Tartumaal tuvastatud juba üle 50 lähikontaktse (kellest osad on ka juba haigestunud). Ülejäänud tänaste nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.