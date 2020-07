Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallas Jalametsa küla rahulikus metsas peituvad metsloomad värisesid eile hirmust. Väljadel kaikusid püssipaugud ning õhk oli püssirohust paks. Jalametsa küla metsatukka oli Eesti üht suurimat lasketiiru avama tulnud ligi sada inimest. Peale jahimeeste olid avamisele sõitnud ka riigikogu esimees Henn Põlluaas ning maaeluminister Arvo Aller, kelle ütlust mööda on lasketiir rajatud hingega. Eesti üks parimaid jahilaskekomplekse sai teoks Järvamaa jahimeeste eestvedamisel. «Kogukond on see, mis meid edasi viib, ning siinsed jahimehed annavad väga head eeskuju,» sõnas Aller värske lasketiiru pidulikul lindilõikamistseremoonial.

* Paidesse Pärnu tänavale autopesulat ehitada sooviv firma Aqua Pesulad pole rahul, et Paide linnavolikogu nõuab neilt keskkonnamõju strateegilist hindamist ja arutab nüüd, kas jätta linna pesula rajamata või minna õigust nõudma kohtusse.

* Kahe aastaga on riigikogu liige ja hobiarheoloog Kalle Grünthal korjanud Paide ordulinnust ümbritsevast rabast metalliotsija abil kotitäie rusikasuurusi rauast kahurikuule, tinast musketikuule, sikutanud välja hobuseraua ja usub, et on leidnud seletuse, miks 1604. aasta sügisel Paidet piiranud rootslased poolakate kaks korda väiksemalt väelt hävitavalt lüüa said.

* Järvamaa politseinikele ei ole aastat, mil ei tuleks tegeleda seenemetsa või marjarabasse kadunud inimestega. Nüüd on korilaste pidupäevad taas käes ja politseinikud on valmis. Valmis, et lahendada taas mõni otsingujuhtum.

* Keskkonnaamet eraldas täna algavaks karude küttimise hooajaks Järvamaa jahimeestele kümme luba. Lisaks on reservis üks luba juhuks, kui peaks tekkima vajadus mõne ülekäte läinud isendiga tegeleda.

* Kui Marit Kundar, neiupõlvenimega Mänd, esimest korda Ameerikasse lapsehoidjaks läks, polnud tal mõtteski sinna elama asuda. Elul on aga kombeks teha omad huvitavad keerdkäigud ning nüüdseks on Marit Ameerika elanik olnud juba umbes poolteist aastat.