Kergejõustiklased võrdlesid end Baltimaade eakaaslastega

Kaidy Kaasiku isa Reimo Kaasiku selgitas, et jooksmine on üks suusatamise põhialustest ja sel põhjusel on nende jaoks oluline ka kergejõustikus tasemel olla. „See näitab noorte funktsionaalsust,“ põhjendas ta. „Leian, et kergejõustikus enese realiseerimist võiks suusatajate ja miks mitte ka teiste spordialade sportlaste poolt rohkem rakendada. Arvan, et see kui eri aladelt tullakse ja proovitakse, paneb ka Eesti kergejõustiku paremasse seisu. Kui ikka teise ala sportlane astub kergejõustiklasele kannule, siis on see minu meelest vaid edasiviiv jõud.“